Российских школьников начнут учить африканским языкам 1 20.03.2023, 14:41

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Преподавать будут суахили и амхарский.

В российских школах начинают преподавать африканские языки суахили и амхарский. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия — Африка», слова которого приводит ТАСС.

Маслов отметил, что это дополнительные языки, которые ранее не преподавались ни в России, ни в Советском Союзе. «У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — добавил он.

По словам Маслова, в институте возрождается преподавание ряда языков, которые ранее практически исчезли. В настоящее время активно преподаются также йоруба, сомалийский, зулу и многие другие языки.

На фоне разрыва отношений России с западными странами из-за войны в Украине в Госдуме в декабре 2022 года возникла идея заменить английский язык в школах на китайский, пишет The Moscow Times.

Предложение высказал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Он считает, что китайский язык следует интегрировать в школьную программу «обязательнейшим образом». Депутат добавил, что Китай и арабские страны стали более открытыми к России, чем западные государства, поэтому с учетом ситуации в мире нужно нужно изменить и преподавание языков в школах.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заметила, что школьную программу нельзя менять в зависимости от политической конъюнктуры. Она призвала не бороться с английским языком из-за политической ситуации и не вводить китайский язык в школьную программу сразу же, так как это требует подготовки целой системы, включающей методические материалы, учебники и прочее.

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