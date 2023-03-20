В Польше появится первый постоянный гарнизон США 20.03.2023, 15:19

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фото: Marek Zakrzewski /PAP

Стало известно, что будет входить в задачи подразделения.

В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США. Об этом 20 марта сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Отмечается, что 21 марта в «Лагере Костюшко» в Познани состоится церемония преобразования Региональной группы поддержки в гарнизон армии США в Польше.

Он станет восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе и первым на польской территории. Решение о его создании еще в 2022 году принял американский лидер Джо Байден.

«Подразделение будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, дислоцированных в Польше. В задачи гарнизона также будет входить руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше», - уточнили в Минобороны.

В состав гарнизона войдут 13 военных и 140 гражданских служащих.

Напомним, в начале марта Пентагон сообщил, что в Польшу прибыли первые солдаты, направленные на постоянную службу в составе передового штаба Пятого корпуса армии США в Познани на базе под названием «Лагерь Костюшко».

Передовой штаб Пятого корпуса армии США был размещен в стране по решению саммита НАТО в Мадриде в июле 2022 года. Его основной задачей является координация деятельности и надзор за сухопутными силами США, дислоцированными в Европе, оперативное планирование и сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

На данным момент в стране дислоцированы более десяти тысяч американских военнослужащих.

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