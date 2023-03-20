В Украине арестовали имущество главного охранника Януковича 3 20.03.2023, 16:47

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Виктор Янукович

фото: reuters

Собственность оценили почти в 1,5 миллиона долларов.

В Украине арестовали имущество руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича, сообщает телеграм-канал СБУ.

Речь идет об активах на 50 млн грн (почти 1,5 миллиона долларов), в том числе о гостинице в Буковеле, земле в Киеве и Крыму, а также коллекционном оружии.

«По материалам Службы безопасности наложен арест на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.

Решение суда касается элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. м2, квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2, двух паркомест в столице, 5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также в Ялте и Ивано-Франковской области. Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн», - говорится в сообщении.

Также во время обыска правоохранители обнаружили в квартире бывшего охранника 13 единиц оружия, в том числе коллекционного, более 5,6 тыс. патронов, мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

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