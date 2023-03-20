Крупнейший банк Швейцарии начал массовые проверки клиентов-россиян 20.03.2023, 19:54

Банк намерен очистить клиентскую базу от россиян под санкциями.

Швейцарский банк UBS - крупнейший по объему активов в стране и входящий в топ-50 по этому показателю в мире — начал массовые проверки клиентов российского происхождения.

Банк запрашивает у владельцев счетов из РФ документы, подтверждающие статус их пребывания в Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, которое UBS рассылает клиентам.

Банк предупреждает, что «оставляет за собой право заблокировать банковские отношения с 6 мая». К этому сроку клиенты должны предоставить копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии.

Как следует из письма UBS, банк намерен очистить клиентскую базу от россиян под санкциями. Проверка проводится «в связи с мерами, принятыми Федеральным советом (Швейцарии - ред.) в отношении России», говорится в документе.

В понедельник UBS, под управлением которого находятся активы клиентов на $3 трлн, объявил о покупке другого швейцарского банка Credit Suisse.

Прославившийся как «любимый» банк российских олигархов и хранивший перед началом войны более $30 млрд активов состоятельных россиян, Сredit Suisse пошел ко дну на фоне банковского кризиса в США и рекордного за полтора века истории оттока клиентских денег — более $100 млрд за один январь.

Власти Швейцарии объявили о планах выделить на спасение национальной банковской системы $280 млрд — сумму, равную трети ВВП страны.

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