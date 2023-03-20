В Финляндии отменили турнир из-за допуска фехтовальщиков из Беларуси и России 2 20.03.2023, 20:14

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Ранее по этой же причине Федерация фехтования Германии отменила этап Кубка мира.

В Финляндии отменили сателлитный турнир Кубка мира по фехтованию, пишет encing-pentathlon.fif. Таким образом Финская федерация отреагировала на решение Международной федерации фехтования о допуске фехтовальщиков из Беларуси и России к международным соревнованиям. Финны осуждают его. Они убеждены, что белорусы и россияне не могут быть допущены к соревнованиям до окончания «незаконной и жестокой агрессивной войны Российской Федерации в Украине».

Финская федерация фехтования пишет, что, поскольку она не могла помешать белорусским и российским спортсменам участвовать в соревнованиях, у нее «не было другого выбора».

Спортсмены из Беларуси и России были отстранены от международных соревнований после начала российской агрессии против Украины. В этом году Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из РБ и РФ к соревнованиям под нейтральным флагом. Это вызвало возмущение в мире — более трех десятков стран решили совместно этому противостоять. Украина угрожает бойкотом Олимпиады.

В марте 2023-го внеочередной конгресс Международной федерации фехтования, несмотря на протесты части делегатов, решил допустить с апреля к международным соревнованиям спортсменов из Беларуси и России. Федерация фехтования Германии в ответ отменила этап Кубка мира.

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