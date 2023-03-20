В Беларуси запретили продавать сразу три вида икры из России 20.03.2023, 21:22

В Госстандарте рассказали подробности.

Стало известно, что в Беларуси запретили продавать сразу три вида российской икры. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

В ведомстве сообщили, что под запретом оказалось икорное рыбное изделие икра лососевых рыб структурированная «Камчатская», производителем которой является ООО «Лунское море». В сообщении сказано, что наименование, которое было задекларировано изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит в заблуждение потребителя и неверно характеризует пищевой продукт. Кроме того, не позволяет идентифицировать его по наименованию. Все дело в том, что в маркировке нет указания на имитацию икры исходя из состава продукции.

В Госстандарте пояснили, что по этой же причине под запретом оказались еще два вида продукции. Речь идет про икорное рыбное изделие икра палтуса структурированная пастеризованная «Мурманская», произведенная в ООО «Лунское море», а также икорное рыбное изделие икра щуки структурированная пастеризованная «Астраханская», производителем которой также является названная ранее компания.

Сообщается, что в Беларусь запрещен ввоз и реализация данной продукции с 20 марта 2023 года. Кроме того, ее необходимо изъять из обращения.

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