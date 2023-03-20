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Акции компаний Китая рухнули на фоне приезда Си Цзиньпина в РФ

  • 20.03.2023, 22:27
  • 1,024
Акции компаний Китая рухнули на фоне приезда Си Цзиньпина в РФ

Трехдневная поездка Си в Россию дорого обошлась китайской экономике.

Акции китайских компаний в понедельник, 20 марта, рухнули на фоне поездки главы КНР Си Цзиньпиня в Россию. Об этом свидетельствуют данные Индекса Hang Seng, а также Индекса Hang Seng TECH (биржевые индексы Гонконгской фондовой биржи, последний показывает акции технологических компаний Китая).

В соцсетях заявили, что трехдневная поездка Си в Россию «дорого обошлась» китайской экономике.

В частности, согласно соответствующей инфографики больше всего упали акции компаний, которые работают в сфере продажи алкогольных напитков, туризма, фармацевтики, авиаперелетов и телекомуникаций: 4,77%; 3,59%; 3, 71%; 2,93% и 2,91% соответственно.

В то же время, что касается нефтегазовых продуктов и банков, то в этих случаях падение составило 1,93% и 1,68% соответственно.

Американское медиа CNBC отмечает, что рынки Азиатско-Тихоокеанского региона значительно упали после того, как UBS согласилась приобрести своего банковского конкурента Credit Suisse за 3,25 миллиарда долларов.

Индекс Hang Seng упал на 2,74% и замедлил акции сферы здравоохранения. Индекс Hang Seng Tech - на 2,66%.

В материковом Китае Shanghai Composite упал на 0,48% до 3234,91, в то время как Shenzhen Component повысился на 0,27% и закрылся на 11247,13.

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