В парламенте Франции провалились обе попытки отставить правительство 20.03.2023, 22:52

Ни одна резолюция о вотуме недоверия правительству Франции не получила нужного числа голосов.

20 марта Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции рассматривала две резолюции о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Элизабет Борн.

Один проект внесла в пятницу, 17 марта, группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT), ее также поддержали члены Нового народного экологического и социального союза (NUPES). Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен подала собственную резолюцию. Обе резолюции были внесены из-за того, что Борн объявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста без финального голосования в нижней палате парламента, прибегнув к ст. 49.3 Конституции, которая позволяет правительству принимать законопроекты без вынесения их на голосование.

Чтобы правительство ушло в отставку, за резолюцию должны проголосовать 287 депутатов из 573 (четыре депутата лишились мандатов с момента парламентских выборов летом 2022 года). Учитывая соотношение голосов в парламенте, решающей стала позиция фракции партии «Республиканцы». Ее лидер Эрик Сьотти заявил, что фракция не поддержит вотум недоверия. Издание Politico со ссылкой на источник в Национальной ассамблее сообщило, что к понедельнику оппозиционным партиям удалось добиться того, чтобы десять человек из «Республиканцев» согласились проголосовать за вотум недоверия, но этого все равно оказалось недостаточно для того, чтобы резолюция была одобрена.

Правящая коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» не имеет большинства в Национальной ассамблее, из-за этого правительству Борн с весны прошлого года, когда оно было сформировано, приходилось более десяти раз задействовать ст. 49.3 Конституции — в частности, так был принят бюджет страны. Оппозиция несколько раз предпринимала попытки вынести вотум недоверия правительству (в июле, октябре и ноябре 2022 года), но каждый раз не набирала нужного числа голосов.

В итоге при голосовании по первой резолюции отставку правительства поддержали 278 депутатов, на девять меньше требуемого числа. По резолюции, внесенной фракцией Ле Пен, набралось только 92 голоса «за».

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