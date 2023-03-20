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Восстание БПЛА в Крыму: прогремели уже 10 взрывов

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  • 20.03.2023, 23:13
  • 10,854
Восстание БПЛА в Крыму: прогремели уже 10 взрывов

Армия РФ подняла авиацию.

Жители Крыма сообщают о серии взрывов в районе аэродрома в Джанкое и около села Воинка. Перед этим в небе был замечен беспилотник. В район аэродрома в Джанкое начали съезжаться кареты скорой помощи.

Кадры происходящего в Крыму публикует телеграм-канал «Украина 365».

В пабликах Крыма появляются сообщения, что прогремело уже не менее десяти взрывов. Несмотря на то, что пропагандисты уверяют, будто оккупантам удалось сбить БПЛА, крымчане пишут, что российская ПВО не работает.

Сейчас воздушные цели пытаются сбить очередью из автоматов. В темноте отчетливо слышны звуки выстрелов.

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