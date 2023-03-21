Полина Шарендо-Панасюк встречает день рождения в карцере 21.03.2023, 13:13

Полина Шарендо-Панасюк

Политзаключенная третий год подряд встречает этот день за решеткой.

Сегодня — день рождения политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.

Это третий день рождения подряд, который брестская Жанна Д’арк встречает за решеткой. Более того, Полина сейчас находится в ШИЗО в женской колонии №24 «Заречье».

Полина трижды с конца декабря прошлого года попадала в ШИЗО: с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023, с 13 января по 23 января и 30 суток подряд – с 28 января по 27 февраля. Через две недели после последнего наказания женщину снова бросили в карцер.

«Плен. Примерно так выглядит камера ШИЗО в женской колонии №24 «Заречье». Только окно значительно меньше, а вместо дневного освещения яркая лампа искусственного света, которая горит днем и ночью. Яркое освещение, как в операционной хирурга, режет сознание как скальпель, а в те несколько часов, которые отведены на сон, не дает забыть и уснуть, – рассказывает об условиях в колонии муж политзаключенной Андрей Шарендо. – Нары откидываются на день в 6 утра. А сидеть на жердочке больше 15 минут невозможно, начинает болеть спина. Стены такие холодные, что покрываются изморозью и прислониться к ним невозможно. К истязанию светом добавляется холод и голод, из-за которых время тянется бесконечно долго».

Полина Шарендо-Панасюк — активистка «Европейской Беларуси» из Бреста. Она была задержана 3 января 2021 года. С тех пор находится за решеткой. Осуждена на три года лишения свободы по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

У Полины двое маленьких сыновей, которых сейчас воспитывает отец за границей.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».