Военный эксперт о взрывах в Джанкое: Минимум два удара достигли своей цели 21.03.2023, 13:19

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ВСУ провели блестящую операцию в Крыму.

В ночь на 21 марта в районе военного аэродрома Джанкоя в Крыму прогремело не менее 10 взрывов. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что дроны нанесли удар по ракетам «Калибр», которые перевозили по железной дороге оккупанты.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать операцию ВСУ в Джанкое содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первого помощника министра обороны Украины (2005–2008), военного эксперта Алексея Мельника.

— По тем фрагментам информации, которые есть в открытом доступе, можно с уверенностью говорить, что по крайней мере два удара достигли своей цели. Сила взрыва, которую можно увидеть на опубликованных видео, явно превышает обычный взрыв от беспилотника или какого-то другого снаряда, которым мог быть нанесен удар. Определенно, на земле произошла детонация той цели, по которой был предназначен этот удар.

— Насколько это важная цель и какие будут последствия этого удара для российской армии?

— Если апеллировать к сообщению Главного управления разведки Украины, то целью был эшелон или груз с «Калибрами». Даже если было уничтожено несколько единиц этих ракет, то это те ракеты, которые уже не будут запущены в сторону Украины.

Это оптимальный вариант ликвидации угрозы как с точки зрения экономии боеприпасов, необходимых для этого, так и сопутствующих рисков. Если бы эти ракеты достигли точки запуска, то их бы пришлось перехватывать, на что нет стопроцентной гарантии.

— Можно ли говорить, что подобные удары являются подготовкой к контрнаступлению ВСУ и направление для него выбрано — это Крым?

— Однозначно можно говорить, что есть все признаки подготовки к контрнаступлению. О направлении главного или сопутствующих отвлекающих ударов сейчас вряд ли можно говорить с определенностью.

На мой взгляд, в Генеральном штабе наверняка рассматриваются несколько вариантов, которые будут корректироваться по ходу в зависимости от обстановки и разведывательной информации. Поэтому еще раз повторюсь, нет данных для нас, чтобы с высокой степенью определенности говорить о каком-то наиболее вероятном направлении удара. Более того, я думаю, что этот выбор еще в процессе разработки.

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