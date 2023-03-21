Rolls-Royce показал прощальную версию Wraith 1 21.03.2023, 13:57

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Машина отличается ярко-желтыми элементами и углепластиковой статуэткой «Дух экстаза».

Автомобиль получил градиентную окраску Bespoke, в которой цвет Celebration Silver переходит в оттенок Black Diamond, а кроме того машина покрыта слоем лака Crystal. Машина отличается ярко-желтыми элементами и углепластиковой статуэткой «Дух экстаза».

Салон отделан инновационной кожей Club Leather в черно-желтой гамме с контрастной прострочкой. Декоративные элементы на передней панели сделаны из алюминия, а кроме того для декора использовано черное дерево с открытыми порами.

Купе получило фирменное «звездное небо», которое включает в себя 2117 волоконно-оптических «звезд» — это самое большое количество «звезд» за всю историю моделей Rolls-Royce. Отделка потолка имитирует Млечный Путь и созвездия именно такими, какими они должны были появиться над озером Бонневиль в штате Юта 16 сентября 1938 года.

На крышке 630-сильного 6,5-литрового двигателя появилась табличка, изготовленная из цельного куска полированного металла, с монограммой V12 ярко-желтого цвета и надписью «Final Coupe Collection» черного цвета.

Автомобиль своим оформлением отсылает к 1938 году, когда капитан Джордж Эйстон установил мировой рекорд наземной скорости 575,335 км/ч на Thunderbolt — семитонном восьмиколесном автомобиле, оснащенном двумя авиадвигателями Rolls-Royce V12 R Series.

Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow выпущен тиражом в 12 экземпляров. Автомобиль станет последней моделью марки с двигателем V12.

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