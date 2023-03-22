Ночь в Крыму, всё в дыму: российских оккупантов бьют и с воздуха, и с моря 1 22.03.2023, 12:46

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иллюстративное фото

Атаки дронов — признак готовящегося контрнаступления?

Два дня подряд украинские дроны атакуют российские военные цели в оккупированном Крыму. 20 марта взрыв в городе Джанкой уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр НК», которые транспортировали по железной дороге.

БПЛА поразили стратегический железнодорожный узел оккупантов.

Утром 22 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил об атаке надводных беспилотников на российский флот в Севастополе.

Пропагандисты РФ в соцсетях пишут, что в атаке на Севастополь участвовали морские беспилотники. Всего морских дронов было три.

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно об атаках БПЛА на оккупированный полуостров.

Что за дроны атакуют российские военные объекты с воздуха

СМИ опубликовали фото обломков БПЛА, атаковавших военные объекты россиян в Джанкое. Как оказалось, по оккупантам ударили китайские дроны Mugin-5/SkyEye 4450.

Размах его крыльев составляет 4 450 мм, длина — 3 670 мм. Вес БПЛА составляет 50 кг, из которых 20 кг приходится на полезную нагрузку. Двойной газовый двигатель разгоняет беспилотник до 170 км/ч (крейсерская скорость — 130 км/ч). Время в полете у Mugin-5/SkyEye 4450 составляет пять часов при полном топливном баке на 27 литров, его дальность превышает 650 километров. Управляется дрон (Н-образной формы «рама») дистанционно по радиосвязи.

Есть в арсенале ВСУ и другие «птички». В интервью сайту Charter97.org полковник ВСУ, летчик-испытатель Роман Свитан рассказывал, что на вооружении у украинской армии стоит как минимум семь отечественных беспилотников:

— Скажу, что если презентовали семь, то значит, что их количество нужно умножить на два. Выходит, что их полтора десятка.

В основном, как рассказывает эксперт, это БПЛА UJ-22:

— Стандартная самолетная схема, размах крыльев — больше трех метров, его практически не видно, собран из пластика. Движок двухтактный, с собой он может нести где-то как минимум килограмм 20 взрывчатки. Это либо мины, либо снаряды.

Куда он может дойти — зависит от того, сколько в него зальют топлива. Он в принципе больше 1000 км в одну сторону может дойти. Боевой радиус с возвратом — 500-700 км. Беспилотник может дойти, разгрузиться и вернуться обратно. Скорость у него как раз такая, что ни один спутник его не обрежет, где-то 100 км/ч.

Есть у ВСУ еще полтора десятка такого же плана беспилотников с большой и меньшей дальностью:

— Есть беспилотники и на 100-200 км с прямым управлением и без связи со спутником. Они будут работать на ближнем «театре» по тому же Белгороду, Курску, Брянску, Ростову. Все, счастливая жизнь россиян закончилась.

Морские дроны ВСУ против Черноморского флота РФ

В атаке на Севастопольскую бухту ВСУ задействовали морские дроны-камикадзе. Они появились на театре боевых действий в Украине еще осенью прошлого года.

В основе конструкции морских дронов — корпус от обычного гражданского гидроцикла. Его снабжают водометным двигателем, средствами дистанционного управления, современными инфракрасными камерами. У дронов есть даже приемники «Старлинка». В качестве боевой части используется советская фугасная авиабомба — по всей видимости, ФАБ-50ЦК.

В безопасности ли Черноморский флот армии РФ?

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк выразила мнение, что ЧМФ РФ в какой-то степени находится в ловушке. Она пояснила, что с определенными ограничениями Россия может перебазировать свои корабли только в Азовское море.

«Если смотреть географически, вывод [кораблей] для них сейчас возможно разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и принятые санкции», — считает она.

Выходит, что Черноморский флот не находится в безопасности, так как учитывая возможности украинских дронов, выйти из «зоны поражения» не удастся.

Атаки дронов — признак подготовки к контрнаступлению?

Перед тем, как начать успешное контрнаступление на юге Украины, ВСУ активно били из реактивной артиллерии по мостам, складам боеприпасов, обескровливая российскую группировку в Херсонской области.

Могут ли удары беспилотников по военным объектам россиян в Крыму означать, что ВСУ выбрали для контрнаступления оккупированный полуостров?

Военный эксперт Алексей Мельник в интервью сайту Charter97.org сказал, что об этом пока рано говорить:

— На мой взгляд, в Генеральном штабе наверняка рассматриваются несколько вариантов, которые будут корректироваться по ходу в зависимости от обстановки и разведывательной информации. Поэтому еще раз повторюсь, нет данных для нас, чтобы с высокой степенью определенности говорить о каком-то наиболее вероятном направлении удара. Более того, я думаю, что этот выбор еще в процессе разработки.

Впрочем, многие военные эксперты считают, что ВСУ начнут контрнаступление именно на Крым. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции полуострова, а также захват Черноморского флота.

Ходжес указал, что важно сделать полуостров непригодным для войск ВС РФ.

«Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже», — написал генерал в своих соцсетях.

Также генерал опубликовал примерный план деоккупации полуострова.

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