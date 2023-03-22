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Евродепутат: Мы требуем немедленного освобождения Полины Шарендо-Панасюк

  • 22.03.2023, 13:46
Евродепутат: Мы требуем немедленного освобождения Полины Шарендо-Панасюк
Изабель Сантос

Белорусская политзаключенная с января 2021 находится в плену у режима Лукашенко.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос, опекун активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, призвала поддержать белорусскую политзаключенную, у которой вчера был день рождения.

«Мы никогда не забываем Полину. Сегодня мы вспоминаем белорусскую женщину, которую держат в плену вдали от двух своих детей с января 2021 года, когда она была арестована за несогласие с режимом Лукашенко», — написала евродепутат.

Напомним, Полина Шарендо-Панасюк третий год подряд встретила свой день рождения за решеткой. В этот раз — в карцере в женской колонии №24 «Заречье».

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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