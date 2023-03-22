97% украинцев верят в победу своей страны над Россией 22.03.2023, 22:08

Опрос.

В победу Украины над российскими оккупантами в той или иной мере верят 97% украинцев. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в начале февраля социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI) США, его результаты опубликованы 22 марта.

На вопрос «Верите ли вы, что Украина победит в войне?», 82% опрошенных выбрали ответ: «Однозначно, да», а еще 15% – «Скорее, да».

Не верят в победу Украины чуть больше 1%. Остальные респонденты затруднились с ответом.

Больше всего однозначно верят в победу на западе Украины (87%).

В возрастном разрезе больше всего тех, кто в той или иной мере верит в победу Украины, – в возрастной категории 18–35 лет (98%).

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.

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