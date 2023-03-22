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ВСУ сожгли российский «Солнцепек» и машину подвоза

  • 22.03.2023, 23:05
  • 2,982
ВСУ сожгли российский «Солнцепек» и машину подвоза

Видео.

92-я бригада ВСУ ликвидировала тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» оккупационной армии РФ рядом с линией фронта. Кадры операции военные опубликовали 22 марта.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Удар по «Солнцепеку» был нанесен артиллерией. Огонь корректировался с воздуха дроном. В результате военным удалось уничтожить не только ТОС, но и машину подвоза боеприпасов. Судя по кадрам, восстановлению они уже не подлежат.

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