Штурмовой отряд россиян попал в ловушку ВСУ
- 22.03.2023, 23:55
Видеофакт.
Российские оккупанты пытались незаметно подойти к позициям ВСУ, но их вовремя заметила украинская разведка и направила «пламенное приветствие», передает УНИАН.
На кадрах видно, как штурмовая группа, крадучись, передвигается по лесополосе в попытке приблизиться к ВСУ. Однако отряд захватчиков заметил зоркий глаз разведки бригады «Спартан».
По штурмовикам открыли «приветственный» огонь 60-мм минометами. Минометные залпы по очереди «выкосили» каждого террориста.
Сообщается, что вражеская группа была обезврежена.