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Штурмовой отряд россиян попал в ловушку ВСУ

  • 22.03.2023, 23:55
Штурмовой отряд россиян попал в ловушку ВСУ

Видеофакт.

Российские оккупанты пытались незаметно подойти к позициям ВСУ, но их вовремя заметила украинская разведка и направила «пламенное приветствие», передает УНИАН.

На кадрах видно, как штурмовая группа, крадучись, передвигается по лесополосе в попытке приблизиться к ВСУ. Однако отряд захватчиков заметил зоркий глаз разведки бригады «Спартан».

По штурмовикам открыли «приветственный» огонь 60-мм минометами. Минометные залпы по очереди «выкосили» каждого террориста.

Сообщается, что вражеская группа была обезврежена.

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