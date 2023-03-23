Медведев снова запугивает Запад ядерным оружием
- 23.03.2023, 3:44
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Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия. Страна-агрессор боится новых поставок в Украину.
Об этом заявил заместителяь главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», - заявил приспешник диктатора Владимира Путина.
Он также добавил, что Запад якобы не верил и не видел степень решимости России.