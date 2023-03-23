Бразилия вслед за ЮАР заявила о готовности арестовать Путина 23.03.2023, 8:06

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Глава МИД заявил, что его страна следует решениям Международного уголовного суда в Гааге.

Бразилия вслед за Южно-Африканской Республикой заявила о готовности арестовать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Там подтвердили, что выполнят решение Международного суда и арестуют кремлевского диктатора в случае въезда в страну.

Об этом сообщает Мetropoles. Министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Бразилия уважает и следует решениям Международного уголовного суда в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест Путина за военные преступления.

В интервью изданию он заявил, что Бразилия не имеет официальной позиции в отношении ордера, но когда его спросили, будет ли Путин арестован, если он посетит Бразилию, Виейра признал, что присутствие россиянина в любой стране, что входить в состав МУС, может вызвать осложнения.

Также он заявил, что прекращение боевых действий является одним из элементов окончания войны.

«Понятно, что это сильно облегчит дело, но я считаю, что если все стороны захотят и будут стремиться к миру, предварительные переговоры могут состояться в любое время. Вклад Бразилии в эту резолюцию может помочь. Прекращение боевых действий и прекращение огня были бы шагами вперед в поисках мира», – заявил Виейра.

Он добавил, что Бразилия осудила вторжение России и иначе быть не могло.

«Это даже одна из конституционных заповедей, которыми руководствуется внешняя политика. Это содержится в начальных статьях Конституции, которая устанавливает, среди прочего, международное право, права человека, территориальную целостность и мирное разрешение споров. Бразилия не могла не осудить вторжение на территорию Украины», – заявил чиновник.

Как сообщал сайт Charter97.org, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

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