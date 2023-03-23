Директору ОАО «АГАТ» из кадрового реестра Лукашенко дали семь лет колонии усиленного режима 4 23.03.2023, 8:15

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Геннадий Казаков

Фото: director.by

Чиновника также лишили воинского звания.

Директор ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», генеральный конструктор по автоматизированным системам управления и средствам связи Республики Беларусь, Геннадий Казаков был осужден за взятки в особо крупном размере. Срок получил и директор предприятия, передававший ему взятки. О задержании и суде над Казаковым не сообщали ведомства и государственные СМИ, но об этом стало известно благодаря приговору, опубликованному в Банке судебных решений.

За что судили Казакова

Приговор был вынесен 8 ноября 2022 года судом Советского района города Минска. До его вынесения Казаков находился в СИЗО КГБ.

В материалах суда указано, что в период в 2020—2022 годах Геннадий Казаков получил от директора белорусского частного торгово-производственного унитарного предприятия, поставлявшего холдингу комплектующие для производства средств связи российского производства, взяток на общую сумму 30 тысяч долларов.

Директор ЧТПУП несколько раз передавал директору «АГАТ — системы управления» пакеты с деньгами через общую знакомую — Казаков был крестным отцом ее дочери.

На суде Казаков признал вину.

Геннадия Казакова признали виновным по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) УК Беларуси. Ему назначили семь лет колонии усиленного режима и штраф в 700 базовых величин (22 400 рублей). Его также лишили воинского звания «генерал-майор запаса».

Директора предприятия, передававшего взятки Казакову, также осудили. Его признали виновным по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) УК Беларуси и приговорили к двум годам колонии усиленного режима и штрафу в 500 базовых величин (16 000 рублей). Его также лишили воинского звания «подполковник запаса».

Молчание ведомств и госСМИ

Холдинг «Геоинформационные системы управления», чьей управляющей компанией является ОАО «АГАТ — системы управления» — одно из крупнейших организаций Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

В конце апреля 2022 года «Наша Нiва» сообщила о возможном задержании директора «АГАТ — системы управления». Коллективу сообщили, что директор «сломал ногу, поэтому не ходит на работу». Его телефон был недоступен, в мессенджерах он последний раз был 24 апреля того года. Фамилия Казакова в то время также исчезла со страницы руководства на сайте управляющей компании холдинга «АГАТ — системы управления». К слову, теперь на сайте предприятия вообще удалили страницу с данными руководства ОАО.

7 июля 2022 года Александр Лукашенко назначил директором ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» Николая Балигатова. Ранее он возглавлял «Агат — электромеханический завод», который входит в холдинг.

О том, куда же пропал бывший директор предприятия, государственные СМИ и официальные лица ничего не сообщали. Молчанием обошли и приговор.

Кто такой Геннадий Казаков

Геннадию Казакову в настоящее время 59 лет, он родился в деревне Семукачи Могилевского района. В 1985 году окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи. С 1985 по 1998 годы служил на разных должностях в 86-й бригаде связи. С 1998 по 2000 год был слушателем Военной академии Республики Беларусь.

В 2005 году его назначили начальником связи Вооруженных сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, на этой должности он проработал 12 лет.

В апреле 2017 года указом Александра Лукашенко Геннадий Казаков был назначен директором ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», а в июле того же года стал генеральным конструктором по автоматизированным системам управления и средствам связи Республики Беларусь.

Казаков был награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За безупречную службу» I степени и удостоен почетного звания «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Был в кадровым реестре Александра Лукашенко.

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