Литва увеличивает штрафы за незаконный ввоз денег из Беларуси 1 23.03.2023, 8:55

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Озвучены новые суммы за первое и повторное нарушение на границе.

Правительство Литвы предложило увеличить штрафы за незаконный ввоз наличных денег из Беларуси и РФ, сообщает «Позірк».

Это предложение поступило из-за участившихся попыток ввоза из Беларуси и РФ наличных денег, «связанных с преступной деятельностью и войной в Украине» и «разбитых на мелкие суммы».

Правительство предложит сейму срочно принять поправки в законодательные акты, призванные ужесточить штрафы за недостоверную информацию о происхождении денег, их владельцах и целях использования.

Изменения предусматривают штраф от 390 до 1.200 евро за первое нарушение и от 1.004 до 3.900 евро — за повторное.

Предлагается конфисковать деньги, если деньги «не принадлежат лицу, перевозящему их через границу».

18 марта 2022 года Литва в рамках санкций против Беларуси и РФ ввела ограничение в 60 евро наличными при выезде из страны. 25 марта таможенная служба уточнила, что ограничение не распространяется на «деньги для личного пользования».

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