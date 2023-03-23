Китай занервничал из-за вхождения ракетного эсминца США в акваторию Парасельских островов 23.03.2023, 9:15

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иллюстративное фото

Китайское командование заявило о «нарушении суверенитета».

Эсминец США с управляемыми ракетами Benfold вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (китайское название Парасельских островов, их принадлежность оспаривают Китай и Вьетнам).

Об этом сообщил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, передает китайское Минобороны.

По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы НОАК вели наблюдение за судном, а также сделали предупреждение о необходимости покинуть регион.

Цзюньли заявил, что «действия США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая».

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