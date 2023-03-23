Как быстро похудеть по методу Арнольда Шварценеггера 1 23.03.2023, 9:49

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Пять советов «Терминатора».

Бывший культурист Арнольд Шварценеггер и губернатор Калифорнии известен своим подходом к здоровому образу жизни и фитнесу. И хотя он неактивно пропагандирует способ похудения, его советы могут помочь сберечь здоровье и поддерживать оптимальный вес, пишет nv.ua.

Если вы хотите быстро сбросить вес, следует придерживаться некоторых советов, которые рекомендует Арнольд Шварценеггер:

Уменьшить количество калорий, которые вы потребляете

Это можно сделать путём уменьшения размера порций или уменьшения количества углеводов и жиров в пище. При этом важно не забывать о достаточном количестве белков, которые помогут сохранить мышечную массу.

Увеличить еду с овощами — это один из простых способов сократить потребление калорий и обеспечить ощущение сытости. Шпинат, например, можно использовать в качестве начинки для бутербродов или добавить клетчатку и питательные вещества к макаронным изделиям и жареным блюдам.

Это можно сделать путем уменьшения размера порций или уменьшения количества углеводов и жиров в пище. При этом важно не забывать о достаточности белков, которые помогут сохранить мышечную массу.

Физическая активность

Шварценеггер рекомендует тренироваться не менее 45 минут в день, включая кардио-тренировку и силовые упражнения. Это поможет сжечь больше калорий и сохранить мышечную массу.

Физическая активность способствует уменьшению количества сжигаемых калорий. Большинство программ похудения включают программу упражнений, например бег трусцой или езду на велосипеде.

Кроме того, вы можете сжигать больше энергии, изменив некоторые свои обычные действия, например, самостоятельно помыв автомобиль вместо того, чтобы идти на автомойку. Выбор социальных мероприятий, повышающих активность, например, вступление в клуб садоводов или танцы, это все также увеличивает количество сожженных калорий.

Пить достаточное количество воды

Вода помогает увеличить скорость метаболизма и способствует снижению аппетита. Следует пить больше воды во время физических нагрузок.

Обезвоживание приводит к понижению умственной и физической работоспособности. Так что делайте много перерывов на напитки! Потеря всего 3% воды в организме может привести ко многим проблемам. Сидя на диете, важно быть внимательным. Уменьшение потребления пищи означает, что вы употребляете меньшее количество жидкости. Во время диеты следует особенно следить за тем, чтобы вы получали достаточное количество жидкости.

Во время физических нагрузок или занятий спортом организм нуждается в большей жидкости.

Сидя на диете, важно быть внимательным. Уменьшение потребления пищи означает, что вы употребляете меньшее количество жидкости. При диете следует особенно следить за тем, чтобы вы получали достаточное количество жидкости.

Выпить слишком много воды практически невозможно. Если человек здоров и не имеет физических заболеваний, организм легко выдержит несколько литров за 24 часа.

Уменьшить количество потребляемых углеводов

Углеводы быстро превращаются в сахар в крови, что может привести к увеличению веса.

Опросы также показывают, что более половины населения также потребляет избыточное количество продуктов с высоким содержанием углеводов в день, особенно обработанного зерна и сладких закусок или напитков.

Следует уменьшить количество белого хлеба, сахара, картофеля и других продуктов, содержащих большое количество углеводов. Исследования снижения веса и общего состояния здоровья показывают, что здоровые диеты с низким содержанием углеводов часто помогают людям достичь более здоровой массы тела, нормализовать уровень сахара в крови и снизить риск диабета. и улучшить здоровье сердца.

Включить в пищу больше овощей и фруктов

Для того, чтобы съедать больше фруктов и ягод, посыпьте тост ореховым маслом и бананами или ягодами.

Готовя омлет, добавьте столько овощей, сколько вам по силам: листовая зелень, зеленый лук, грибы, сладкий перец… список бесконечен. Все, что есть в вашем холодильнике, бросьте туда.

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