В Бахмуте россияне разгромили из артиллерии свои штурмовые группы 1 23.03.2023, 11:03

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Командир бригады имени Константина Острожского рассказал о боях за город.

Несмотря на значительные потери, российские военные не оставляют попыток захватить город-крепость. Оккупанты бьют из артиллерии даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают Силы обороны.

Об этом Military Media Center сообщил командир 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко.

Офицер ВСУ отметил, что Бахмут – политическое решение Путина. Командир 30-й бригады убежден, что этот город-крепость выполнил свою задачу уже на 200%.

«Это форпост, который россияне пытаются взять, применяя тактику нашествия штурмовыми группами по 10 – 15 человек. По опыту работы на этом направлении, оккупанты применяют артиллерию даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают наши подразделения», – отметил полковник.

В то же время, Силенко подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, он испытает разную тактику. «Если оккупанты имеют успех, бьют штурмовой группой и наращиваются, если нет – переходят на другой участок», – объяснил украинский военный.

Также полковник добавил, если вообще говорить о вражеском командовании, то это генералы советских времен. У нас же в основном молодые офицеры и генералы, более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО.

«Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которую нам предоставляют партнеры, поэтому у них «воспылало», – подчеркнул Силенко.

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