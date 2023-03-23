Экс-главу пула Лукашенко осудили на три года колонии 3 23.03.2023, 11:17

5,674

Столько же просил и прокурор.

Сегодня был вынесен приговор бывшему журналисту ОНТ, главе лукашенковского пула Дмитрию Семченко. Ему присудили три года колонии — столько и просил прокурор. Приговор вынесен 23 марта Минском городским судом, сообщает БелТА.

Дмитрия Семченко и его жену Юлию задержали 15 сентября якобы за «репосты из экстремистских телеграм-каналов». Поскольку семья воспитывает несовершеннолетнего сына, мать обошлась штрафом в размере 960 рублей, а Дмитрия арестовали на 15 суток — правда, уже с новой формулировкой «за хулиганство».

Однако через 15 суток Дмитрий на свободу не вышел. На него был составлен новый протокол, результатом которого были 13 суток ареста.

13 октября стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело за «разжигание социальной вражды».

Дмитрий Семченко ушел с телеканала ОНТ, где возглавлял пул журналистов, работавших с Александром Лукашенко, после жестких разгонов акций протеста в августе 2020 года. 10 сентября того же года к нему пришла милиция. На следующий день его осудили: выяснилось, журналист был на протестном марше 16 августа, еще во время работы на госканале — за это суд назначил ему 15 суток ареста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».