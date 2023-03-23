«Николай Статкевич — всегда на острие сопротивления» 23.03.2023, 12:12

Николай статкевич

Фото: Charter97.org

В Вильнюсе прошла выставка, посвященная лидеру белорусской оппозиции.

В вильнюсской библиотеке Литовской академии наук имени Врублевских 22 марта открылась выставка, посвященная политзаключенному и лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу. Организаторы мероприятия — Социал-демократическая партия Литвы и белорусская партия «Народная Грамада».

Перед собравшимися выступили международный секретарь Социал-демократической партии Литвы Ремигиюс Мотузас, зампредседателя «Народнай Грамады» Евгений Вильский, депутаты Европарламента Пятрас Ауштрявичюс и Юозас Олекас, депутат Сейма Эмануэлис Зингерис, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и руководитель белорусского-литовского фонда «Дапамога» Наталья Коллегова. Также дистанционно приняла участие в выставке жена Николая Статкевича Марина Адамович.

депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис

евродепутат Юозас Олекас

«Николай Статкевич всегда был на острие сопротивления, человек, который принимает первый удар на себя. Для меня это выдающийся политик, который всегда выполнял свои обещания, был готов приехать, если у кого-то есть проблемы», — рассказал соратник Николая Статкевича по «Народнай Грамаде» Николай Вильский.

заместитель председателя партии «Народная Грамада» Евгений Вильский

«Сегодня мы видим выставку, посвященную одному человеку, но за ним мы, литовский народ, видим весь народ Беларуси. Статкевич — это символ. Мы знаем, что он получил многие международные награды, к примеру — премию Сахарова. Ситуация, конечно, в Беларуси остается сложной, но Литва готова вас поддержать», — заявил международный секретарь Социал-демократической партии Литвы Ремигиюс Мотузас.

международный секретарь Социал-демократической партии Литвы Ремигиюс Мотузас

«Он всегда говорил очень четко. Нам всем не хватает Николая Статкевича среди тех оппозиционных сил, которые выступают против режима Лукашенко. Я даже не могу оценить его вклад в эту деятельность. Сегодня нужно говорить о том, что нам сделать, чтобы освободить Николая, что нам делать, чтобы он возвратился на свободу. Только Лукашенко знает, насколько сильно он боится Статкевича. Поэтому я надеюсь, что мы найдем выход из ситуации», — обратился к участникам мероприятия евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

«Николай Cтаткевич — настоящий герой и национальный лидер страны, который посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу Беларуси. При режиме Лукашенко он более десяти лет провел за решеткой и сегодня находится в крайне тяжелых условиях. Его жизни и здоровью угрожает реальная опасность. Николай находится в изоляции: от него не передают письма, родным не дают с ним встретиться.

Мы должны бороться за освобождение всех политических заключенных, которых сегодня в реальности от шести до десяти тысяч. Чтобы освободить людей из тюрем, нужно продолжать давление на режим Лукашенко. И в первую очередь усиливать экономические санкции. Мы не можем допустить отмены ограничений против режима Лукашенко», — отметила главный редактор сайта Charter97.org

Наталья Радина призвала Литву проявлять твердость и ни в коем случае не допустить транзит белорусского калия через порт в Клайпеде.

главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Выступающий после белорусской журналистки депутат Сейма Эмануэлис Зингерис заверил, что Литва не пойдет на уступки режиму Лукашенко, а Клайпеда не будет принимать белорусские удобрения. Власти страны будут делать все возможное, чтобы предотвратить обход санкций со стороны белорусского режима.

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