Журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко дали три года колонии 23.03.2023, 12:34

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геннадий можейко

Его задержали после заметки о перестрелке программиста Зельцера с КГБ.

Журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко дали три года лишения свободы, сообщает zerkalo.io.

Его признали «виновным» по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — ч. 1 статьи 368 (Оскорбление Лукашенко) и ч. 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Геннадию Можейко дали три года колонии общего режима, такое наказание для него и запрашивал прокурор.

В суде Можейко свою вину не признал.

Что случилось с «Комсомолкой» и Геннадием Можейко

28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: 31-летний IT-специалист Андрей Зельцер, которого пытались задержать силовики, и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк того же возраста. После трагедии по стране прошла волна задержаний тех, кто, по мнению властей, неправильно высказывался о случившемся в социальных сетях в адрес сотрудника КГБ.

Геннадий Можейко, который в то время работал в «Комсомольской правде в Беларуси», написал заметку, посвященную погибшему во время перестрелки на улице Якубовского в Минске Андрею Зельцеру, — журналист поговорил с одноклассницей айтишника, рассказавшей о его школьных годах.

После выхода заметки Геннадия Можейко Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту kp.by. Как заявили в ведомстве, это было сделано на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при правительстве в связи с размещением на сайте «информации, способной причинить вред национальным интересам».

Можейко задержали 1 октября 2021 года. По данным МВД, Можейко выехал в РФ, где предпринял попытку вылететь в третью страну, однако ему отказали в выезде.

5 октября того же года «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

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