Найден самый обтекаемый серийный автомобиль в мире 1 23.03.2023, 14:28

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Его начнут продавать с апреля.

Автомобильный научно-исследовательский институт Китая провел аэродинамические испытания нового электрического седана AION Hyper GT от компании GAC Motor, пишет autogrodno.by.

По их итогам выяснилось, что коэффициент лобового сопротивления Cx у этой модели составляет лишь 0,197, что делает его самым низким среди всех выпускаемых сегодня дорожных автомобилей.

Для сравнения: у американской Tesla Model S, которая является массогабаритным аналогом AION Hyper GT, Cx составляет 0,235, то есть на 20% хуже.

Здесь надо заметить, что, по паспортным данным, у AION Hyper GT коэффициент лобового сопротивления — 0,19. Но в GAC подчеркивали, что указанное значение актуально для модификации с системой камер заднего вида — без боковых зеркал. Для независимых испытаний Автомобильного научно-исследовательского института взяли стандартную машину с боковыми зеркалами.

Электромобилям критически важна энергоэффективность, поскольку она позволяет увеличить запас хода без увеличения размера и емкости батарей, которые отличаются высоким весом. Улучшение обтекаемости — это один из способов повышения энергоэффективности.

AION Hyper GT представили в самом конце 2022 года, он построен на чисто электрической платформе AEP 3.0, которая в принципе не предполагает использования ДВС. Среди особенностей модели — механизм открывания передних дверей типа «крыло бабочки» (вверх и вбок) и продвинутая система автопилота (работает на данных с 39 датчиков и камер). Hyper GT выпускают в заднеприводной одномоторной версии мощностью 250 кВт (340 л.с.) и крутящим моментом 434 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает лишь 4,9 секунды.

На внутреннем китайском рынке продажи новинки стартуют в апреле.

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