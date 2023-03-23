Гибель бойца ВСУ на границе с Беларусью: появились первые детали расследования 2 23.03.2023, 15:22

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Перестрелка произошла вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.

ГБР Украины проводит следствие из-за гибели военного ВСУ в Волынской области на границе с Беларусью. Он вместе с сослуживцами открыл огонь по неизвестным по приказу командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ ГБР на запрос hromadske.ua.

«Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью», - отметил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

В результате был ранен один из военных, который во время транспортировки умер.

Следствие также установило, что инцидент произошел 25 февраля около 02:00 вблизи села Тур Ковельского района Волынской области.

В ДБР отметили, что уже допрошены все свидетели, расследование продолжается. Назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства происшествия. Больше деталей по расследованию гибели бойца в Бюро не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

«Другая информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен», - говорится в ответе.

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