«Работать было не сложно, а противно» 23.03.2023, 17:27

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Молодой журналист уволился с распределения и переехал в Польшу.

Андрей окончил факультет журналистики БГУ, отработал в «районке» по распределению больше года, но потом уволился. «Я понимал, что просто не могу больше писать этот никому ненужный бред», — признается он. Он переехал в самый восточный город ЕС, работает на удаленке и адаптируется к жизни в стране, где его удивляет буквально все, пишет ex-press.by.

«Мой день начинался не с кофе, а с поля»

Летом 2021-го Андрей получил диплом и отправился осваивать журналистскую профессию в белорусскую провинцию. Не сказать, что б он был очень рад, но другого выхода просто не было.

— После 2020 года в журналистике вообще сложилась такая ситуация, что идти работать после универа ты просто никуда не хочешь. Для распределения доступны только госСМИ, но идти туда реального желания не было практически ни у кого, в том числе и у меня, — рассказывает Андрей.

Когда пришло время распределения, парень вообще пожалел, что когда-то в свою время поступил на бюджет лучшего вуза страны. Ведь когда-то работа в настоящей журналистике была его мечтой.

— В итоге меня отправили в обыкновенную районную газетенку совсем небольшого городка. Благо, жить мне там не пришлось, и я каждый день добирался из Минска на маршрутках, — вспоминает Андрей.

Коллектив принял новоиспеченного специалиста тепло, большая часть редакции — женщины среднего возраста понятно каких политических взглядов.

— Приняли меня очень хорошо, у них был хороший такой простой коллектив. В основном, я слушал про их сыновей, дочерей, кто когда женился, где кто купил квартиру и как приготовить «Наполеон». О политике разговаривали редко. Они как будто не верили в существование людей, которые против власти, говорили, что все, кто ходил на протесты — проплаченные алкаши, — рассказывает Андрей.

Работа была для парня несложная: пару раз в неделю нужно было съездить на какое-нибудь мероприятие и выдать несколько небольших текстов в неделю. График работы с 9 до 18.

— Первое время основной частью моей работы была уборочная кампания. Мой день, как говорится, начинался не с кофе, а с поля… Кроме этого, были интервью со всякими местными чиновниками, председателями, активистами госпрофсоюзов и много-много всякого такого. Работать было не сложно, а противно. Очень-очень-очень противно. Я понимал, что все эти люди очень часто врут, лицемерят народу и по факту мало чего делают полезного во власти, — говорит Андрей.

Кроме этого, он понимал, что «районка», в которой он работает, мало кому интересна, а действительно злободневные темы редакция обходила стороной.

— Свое СМИ району нужно, естественно, для освещения новостной повестки, но и для решения проблем, с которыми сталкиваются люди. Например, свалки мусора, наглость ЖКХ, необорудованные детские площадки и т.д. — банальные социальные вопросы, которые волнуют людей. То есть, когда до властей не достучаться, люди идут в СМИ, чтобы их голос был услышан. Но у нас и близко этого не было, у нас было все хорошо, мы не были рупором народа. Ведь как можно критиковать госструктуры, когда ты и сам госструктура? — негодует Андрей.

Отработав кое-как около года, Андрей решил, что еще один год он не выдержит. Написал заявление на имя главного редактора и уволился.

— Решение было очень простое, я понимал, что просто не могу больше писать этот никому ненужный бред. Понимал я и то, что университет повесит на меня огромный долг за неполную выработку распределения, — объясняет Андрей.

Он решил искать другую работу по специальности, однако ничего найти так и не смог. Ему предлагали или небольшие деньги, за которые нельзя было прожить в Минске, или невыполнимые трудовые обязанности. Тогда он решил откликнуться на предложение друга, который уже год как жил в Польше.

— Я очень долго думал, как мне поступить и стоит ли уезжать. Понятно, что если я уеду, то платить долг за «распред» будет просто некому, а это значит — я не смогу вернуться домой. Родители говорили соглашаться и уезжать, мол, в Беларуси делать нечего, да и не совсем безопасно сейчас. В общем, я все-таки решился на переезд, — говорит Андрей.

«Когда автобус заехал на территорию Польши, мне в прямом смысле слова стало легче дышать»

По словам Андрея, ему выдали гуманитарную визу, так как в 2020 году его задерживали на акциях протеста.

— Я написал польскому консулу напрямую, прямо на электронную почту. И как ни странно, мне ответили и пригласили на подачу документов. Буквально через 15 дней виза была готова, можно было уезжать, — радовался тогда парень.

Однако за несколько дней до отъезда парню пришла повестка в суд на рассмотрение его дела о невыработанном распределении.

— Я прямо конкретно начал переживать, что меня могут не выпустить на границе. Каждый день обновлял базу МВД, но всякий раз было написано, что препятствий для пересечения границы нет, поэтому я рискнул. И не прогадал. Паспортный контроль был пройден без проблем, но я очень сильно волновался, очень. Когда автобус заехал на территорию Польши, мне в прямом смысле слова стало легче дышать, — вспоминает Андрей.

В Польше, по воспоминаниям Андрея, он оказался буквально в другом мире. Другой язык, другие люди, магазины, транспорт — от всего нового у парня буквально кружилась голова.

— Было очень интересно и волнующе. Смогу ли я? Выдержу ли? На самом деле, я был рад, что уехал. Я хотел поскорее проникнуться, привыкнуть, изучить… мне все очень нравилось, — описывает первые деньги в Польше Андрей.

«Насколько бы я удивлялся где-нибудь в Нидерландах?»

По совету своего друга парень стал работать копирайтером, работа удаленная, поэтому свободного времени хоть отбавляй.

— Я переехал к другу, он живет в Белостоке. Сразу стал работать, зарабатываю примерно 700$ в месяц, хотя все зависит от выработки. Денег в целом хватает, треть отдаю на квартиру, на остальные вполне комфортно себе живу, — говорит молодой человек.

С его слов, работа на удаленке — дело скучное. В Беларуси, что учеба, что работа у него были очные, поэтому сидеть в четырех стенах он не совсем привык.

— Временами становится дико скучно, просто невероятно. Выть хочется. Ради прикола скачал себе даже приложение для знакомств, пару раз даже сходил на свидание — хоть какое-то разнообразие для меня было. К слову, без знания языка с поляками вполне можно находить общий язык, мне даже понравилось. Девушки, которых я видел, были очень хорошие и хорошо отзывались про белорусов и Беларусь, — рассказывает Андрей.

Однако временами его накрывает сильными воспоминаниями по родине, семье и друзьям.

— Спасаюсь каждодневными переписками с друзьями, постоянно общаюсь с родителями. Друг, который живет со мной, конечно, тоже для меня сейчас очень многое значит. Мы частенько ходим гулять, бывает, ходим в кафешки или ночные клубы. Будь я здесь один, наверное, «не вывез бы» жизни в таком формате, — признается герой.

Парень говорит, что был приятно удивлен Белостоком.

— Город и не большой и не маленький одновременно. Очень уютный и компактный. По населению его можно сравнить с нашим Брестом. Но, по моему субъективному мнению, Белосток на две головы современнее Бреста. Казалось бы, всего пара десятков километров от границы, а разница колоссальная. Мне прям очень нравится. И по факту, Белосток же — один из самых восточных городов ЕС. Мне просто интересно, насколько бы я удивлялся где-нибудь в Нидерландах? — недоумевает Андрей.

По словам Андрея, у него все еще длится процесс адаптации.

— Я вроде смирился, а вроде и не до конца. Понятно, что нужно привыкать, социализироваться еще больше, общаться, ведь неизвестно, смогу ли я вообще когда-то вернуться домой. А мне очень этого бы хотелось, — закончил парень.

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