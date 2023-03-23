Лукашенко заявил, что «белорусы слишком хорошо живут и обнаглели» 20 23.03.2023, 17:32

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Диктатор снова принялся оскорблять народ.

Лукашенко снова оскорбил белорусский народ и заявил что «белорусы обнаглели от хорошей жизни».

«Белорусы слишком хорошо живут. Это в народе говорят: мы слишком хорошо живем, поэтому обнаглели, начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что. А я всегда вам говорю: прежде чем меня обвинять или власть, встаньте перед зеркалом, посмотрите на себя в зеркало, сделайте выводы», — сказал диктатор.

Особенно цинично звучат слова Лукашенко на фоне падения уровня жизни в Беларуси за последний год.

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