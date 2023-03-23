Российские войска полностью вышли из Новой Каховки 23.03.2023, 19:42

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Очередной жест доброй воли?

Российские войска полностью вышли из города Новая Каховка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

— По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город, — говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В ведомстве также сообщили, что перед отходом российские военные грабили дома местных, вынося бытовую технику и электронику, драгоценности, мобильные телефоны и даже одежду.

Новая Каховка находится на левом берегу Днепра примерно в 60 км от Херсона. Город был оккупирован 24 февраля 2022 года. Российские войска использовали его как тыловую базу и логистический центр.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что в четверг, 23 марта, Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Херсонщину.

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