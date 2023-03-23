«Белсат» покажет онлайн митинг-концерт со Дня Воли в Варшаве 23.03.2023, 21:54

25 марта белорусы отпразднуют 105-летие провозглашения независимости БНР.

В Варшаве 25 марта пройдет праздничный митинг-концерт к 105-летию провозглашения независимости Беларусской Народной Республики. «Белсат» выступил главным партнером празднования акции, которая начнется в 17:00 (15:00 по беларусскому времени).

В мероприятии примут участие беларусские политики, активисты и известные музыканты: Atesta, 23:34, Дом связи, Lity Taler, Dzieciuki, NRM.by, Сергей Долгушев, Shuma, Пётр Клюев, Ketevan.

«Белсат» будет вести онлайн-трансляцию события.

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