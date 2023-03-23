Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу игр за сборную 23.03.2023, 23:06

Криштиану Роналду

Матч с Лихтенштейном стал для футболиста 197-м в составе сборной Португалии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в 38 лет установил мировой рекорд по количеству матчей в составе национальной команды, превзойдя достижение кувейтца Бадера аль-Мутавы.

Роналду вышел в стартовом составе на игру с Лихтенштейном в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Матч группы J проходит в Лиссабоне.

Для Роналду это 197-я игра в составе сборной, он стал лучшим игроком в истории по этому показателю. Ранее португалец также побил европейский рекорд (180 игр), принадлежавший испанцу Серхио Рамосу.

На счету Роналду, который играет за сборную с 2003 года, также мировой рекорд по голам за национальную команду (118).

Аль-Мутаве 38 лет, он также дебютировал в сборной в 2003 году, а в последний раз играл за Кувейт в июне прошлого года. Всего на его счету 56 голов за сборную.

Помимо Португалии и Лихтенштейна, в группе J играют Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург и Словакия.

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