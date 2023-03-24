Вернувшиеся из российских «лагерей» украинские дети рассказали, что их били палками и держали в подвалах 3 24.03.2023, 8:25

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Стали известны шокирующие подробности о пытках.

В Украину вернулись 17 детей, которых насильно вывезли из Херсонской и Харьковской областей в Россию или в захваченные регионы. Об этом сообщает благотворительный фонд Save Ukraine.

После освобождения части оккупированных территорий российские власти отказались возвращать детей родителям, отмечает фонд. «Сложная логистика, постоянная опасность, линия огня и несколько границ для многих из них [родителей] превратили возвращение детей в сверхзадачу», — говорится в пресс-релизе организации.

На відео — депортовані російськими окупантами діти з Херсонщини, яких вдалось повернути до України.



Розповідають, що їм погрожували псковським інтернатом, говорили, що від них відмовились батьки, били металевими палицями, за вигуки "Слава Україні" забирали. Окрім того, росіяни… pic.twitter.com/WtAYwPlbip — ҐРУНТ (@grntmedia) March 23, 2023

16-летний Виталий рассказал The Insider, что его принудительно отправили в лагерь «Мечта» в оккупированном Евпатории. Там били палками детей, которые выступали за Украину.

«Бил железной палкой Астахов, который за безопасность отвечает. Царем там себя возомнил. Он говорил: «Вы с Украины, кому вы нужны? Мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете». Одну девочку ударили по спине и там прямо синяк такой был полоской», — рассказал Виталий.

Человек с фамилией Астахов из Евпатории есть в базе данных «Миротворца», отмечает The Insider.

В лагере несовершеннолетним внушали, что родители от них отказались и в Украине они никому не нужны, поэтому их не вернут. Однако некоторые дети поддерживали связь с родителями. Мама Виталия связалась с директором лагеря и сказала ему, что никогда от ребенка не отказывалась. На что ей ответили: «Вы их все равно не заберете. Это дети России будут».

Позже детей перевели в другой лагерь — «Дружба». Там условия были еще хуже: постельного белья не было, только грязный матрас и подушка, продолжил Виталий. Детей заставляли учить российский гимн, а за неповиновение запирали в подвале на несколько часов.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге подозревает президента РФ Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову в организации незаконной депортации украинских детей, что квалифицируется как военное преступление. МУС выдал ордер на их арест.

Всего власти Украины зафиксировали больше 16 тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть удалось только 300 детей.

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