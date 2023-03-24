Найден еще один способ продлить работу батареи у iPhone 24.03.2023, 9:30

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Достаточно отключить одну настройку.

Владельцы смартфонов от Apple наверняка знают о функции раздачи интернета на другие устройства. Многие эпизодически пользуются мобильной точкой доступа, но забывают ее деактивировать. Как выяснилось, она серьезно нагружает аккумулятор, пишет unian.net.

Все дело в том, что если вы раздаете интернет с айфона на MacBook или iPad (или другое Apple-устройство), то он выключится автоматически при отсоединении устройства. Но если активировать настройку вручную, режим будет работать всегда, пока не отключите. И многие об этом забывают.

По отзывам пользователей, месяц использования айфоном в режиме точки доступа по 3-4 часа в день гарантированно снижает максимальную емкость аккумулятора на 1%.

Как выключить режим модема на айфоне

Найти эту настройку можно в разделе «Режим модема». Если у вас переключатель «Разрешать другим» находится в активном положении, то, скорее всего, ваш iPhone все это время «съедал» аккумулятор без причины. Поэтому отключайте эту функцию сейчас же.

Также, в том же меню, рекомендуется отключить и «Семейный доступ» к точке. Если понадобится, всегда сможете зайти в Настройки и включить функцию вручную. Таким образом она не будет впустую тратить заряд аккумулятора.

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