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ГУР: Российское командование начало эвакуацию из Крыма

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  • 24.03.2023, 14:11
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ГУР: Российское командование начало эвакуацию из Крыма

Активно распродается недвижимость и вывозятся семьи россиян.

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

«Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма», – заявил Юсов.

Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.

«Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что «спецоперация» идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем другим, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Из Крыма лучше уехать, пока такая возможность есть», – подытожил Юсов.

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