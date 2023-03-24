В Витебске массово увольняют людей, которые подписывались за Виктора Бабарико 14 24.03.2023, 14:22

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фото: nn.by

От людей не скрывают, что «поступил приказ разобраться».

Как сообщает «Віцебская вясна», людей увольняют за подписи за выдвижение Виктора Бабарико в кандидаты на прошлых выборах. Это работники на разных должностях — от уборщицы до начальника цеха.

От людей не скрывают, что «поступил приказ разобраться».

После выборов увольнения «нелояльных» сотрудников проходят не только в силовых органах. Известно о многих случаях, когда людям не продлевали контракты за публичные выступления против фальсификации и насилия, за участие в протестах.

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