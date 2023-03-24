Залужный показал, как ВСУ потопили десантный корабль РФ «Саратов»2
- 24.03.2023, 14:52
- 4,206
Миф о неуязвимости российского флота разрушен.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале опубликовал видео того, как ровно год назад был потоплен большой десантный корабль «Саратов».
«Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде», — подписал видео Залужный.