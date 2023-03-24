Залужный показал, как ВСУ потопили десантный корабль РФ «Саратов» 2 24.03.2023, 14:52

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Миф о неуязвимости российского флота разрушен.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале опубликовал видео того, как ровно год назад был потоплен большой десантный корабль «Саратов».

«Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде», — подписал видео Залужный.

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