В США нашли редчайший 87-летний Bentley стоимостью в $350 тысяч 1 24.03.2023, 15:03

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Кабриолет более полувека простоял заброшенным.

В США обнаружили настоящий раритет – Bentley 4 ¼ Litre 1936 года. Редкий британский спорткар более полувека простоял заброшенным в гараже. Об интересной находке рассказали в видео на Youtube-канале Nobody’s Show.

Старинный спорткар Bentley нашли в штате Оклахома эксперты одного из американских автомузеев. Автомобиль хранился в хороших условиях, поэтому его состояние весьма неплохое.

Кузов Bentley 4 ¼ Litre не проржавел, хотя лакокрасочное покрытие нуждается в обновлении. Отделку салона нужно заменить, ведь она потрескалась от времени. В то же время спорткар без особых проблем завели и он поехал.

Этот Bentley 4 ¼ Litre Drophead Coupe – очень редкая модель, ведь всего выпущено только 150 таких четырехместных кабриолетов с кузовом от ателье Park Ward. Сейчас цена такого автомобиля может достигать 350 000 долларов.

Кабриолет Bentley оснащен 4,25-литровой рядной шестеркой мощностью 125 л. с. от Rolls-Royce 20/25. С 4-ступенчатой механической КПП он развивает 155 км/ч.

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