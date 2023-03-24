В Минск прилетел загадочный самолет из Парижа

В Минск прилетел загадочный самолет из Парижа24
- 24.03.2023, 19:54
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Что известно?
В Минске утром 24 марта приземлился таинственный бизнес-джет Falcon 900EX из Парижа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сообщает телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси».
«Самолет санитарный, принадлежит Airlec Air Espace, старейшей французской компании бизнес-авиации, имеющей многолетний опыт оказания услуг санитарной авиации», - говорится в сообщении.
Телеграм-канал также отметил, что Falcon 900EX должен вылететь из Минска 24 марта в 19:00.
Кому понадобилась медицинская помощь в Евросоюзе — неизвестно. Официальной информации по этому поводу нет.
Напомним, что в 2021 году, после внезапной посадки самолета Ryanair в Минске Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза EASA запретило все полеты над Беларусью. Однако запрет не распространяется на гуманитарные/санитарные борта и аварийные случаи.