В Дроздах разлили «Новичок»? 25.03.2023, 8:35

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Такой самолет уже прилетал из ЕС на фоне информации об отравлении ФСБ Кадырова.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Минске утром 24 марта приземлился таинственный бизнес-джет Falcon 900EX из Парижа.

Это санитарный самолет, который принадлежит Airlec Air Espace, старейшей французской компании бизнес-авиации, имеющей многолетний опыт оказания услуг санитарной авиации.

Борт прилетел в Минск, несмотря на то, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Европейский Союз запретил все полеты над Беларусью. Однако запрет не распространяется на гуманитарные/санитарные борта и аварийные случаи.

Кому в Минске понадобилась срочная медицинская помощь от Евросоюза — пока неизвестно.

Однако 5 марта подобный самолет уже пролетал над воздушным пространством Латвии по дороге в Москву.

Тогда бизнес-джет Bombardier Challenger 604, использующийся в качестве самолета-реанимации, вылетел из Германии и приземлился в московском Внуково. После чего почти сразу вернулся в Нюрнберг.

СМИ называют три самых вероятных лица, к которым мог вылететь самолет-реанимация из Германии.

Это глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого в последнее время начались серьезные проблемы с почками, российский виолончелист Павел Ролдугин, который считается «кошельком» главы РФ, а также солист группы «Любэ» и ярый любитель «русского мира» Николай Расторгуев.

Отметим, что прилет самолета-реанимации из Германии по времени совпал с появившейся в СМИ информацией об отравлении ФСБ главы Чечни Рамзана Кадырова «Новичком» или другим сильнодействующим ядом из лаборатории российской спецслужбы.

Неужели «Новичок» в этот раз разлили в Дроздах?

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