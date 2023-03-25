Ивонка Сурвилла: Наступил судьбоносный момент для Беларуси 5 25.03.2023, 8:56

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Глава Рады БНР обратилась к белорусам в День Воли.

Председатель Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла обратилась к белорусам в День Воли 25 марта 2023 года.

Сайт Charter97.org публикует текст обращения:

Мои дорогие соотечественники!

Как всегда хочу прежде всего приветствовать вас от имени Рады БНР и себя лично с нашим великим национальным праздником, которым мы каждый год отмечаем провозглашение независимости нашего Отечества.

Сколько времени прошло и сколько событий мы пережили с того времени, когда Рада Первого Всебелорусского конгресса, избранная почти двумя тысячами делегатов со всей Беларуси, объявила на своем собрании следующее:

«Год тому назад народы Беларуси вместе с народами России сбросили иго русского царизма, который тяжелейшим образом придавил был Беларусь. Не спрашивая народа, он бросил нашу страну в пожар войны, которая дочиста разрушила белорусские города и деревни.

Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее иго государственной зависимости, которое насильно накинули российские цари на наш свободный и независимый край.

Отныне Белорусская Народная Республика провозглашается независимым свободным государством. Сами народы Беларуси в лице Учредительного Сейма постановят о будущих государственных союзах Беларуси».

Провозглашая независимость Белорусской Народной Республики, Рада возлагает свои надежды на то, что все любящие свободу народы помогут белорусскому народу в полной мере осуществить его политико-государственный идеал».

Дорогие соотечественники, из-за присутствия спустя 105 лет на нашей восточной границе того самого кровавого врага, который до сих пор не избавился от своих имперских намерений, мы сегодня еще раз провозглашаем миру, что целью нашего народа до сих пор является бороться всеми доступными нам силами, чтобы защитить наш свободный и независимый край от нынешнего самозванца и от его российских патронов, которые еще все угрожают вновь поработить наш народ.

Мы имеем чуть ли не столетний опыт жизни не как «тутэйшыя» рабы империи зла, а как образованный, умный, развитый народ, который способен действовать в свободном мире. От нас зависит наше будущее — от каждого и каждой из нас!

Хотела бы, чтобы каждый из нас задумался, что лично он или она может сделать, чтобы привлечь внимание свободного мира к Беларуси. В настоящее время это чрезвычайно важно, с учетом того, какой позор навлек на Беларусь диктатор Лукашенко своим соучастием в российской агрессии против Украины. Пока мир восхищается смелостью украинцев и возмущается преступлениями Путина и российской армии, белорусы должны как можно сильнее словом и делом демонстрировать миру, что они на стороне сил добра и что Лукашенко не представляет наш народ. Не дай Бог, чтобы кто-то придумал отдать Беларусь кровавому тирану взамен на мир в Украине.

Настоящее время — во многом судьбоносное как для Украины, так и для всего мира и для Беларуси. Но вместе мы не дадим врагу разбить наше единство. Вместе мы перенесем все испытания и достигнем нашей цели: жить на своей родной земле, в своем независимом государстве, где мы сами будем принимать решения «о будущих государственных союзах Беларуси».

Помоги нам Бог!

Жыве Беларусь!