«Лукашенко хватил удар, со среды на людях не показывается» 6 25.03.2023, 9:52

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Зачем в Минск прилетал загадочный самолет из Парижа.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Минске утром 24 марта приземлился таинственный бизнес-джет Falcon 900EX из Парижа.

Это санитарный самолет, который принадлежит Airlec Air Espace, старейшей французской компании бизнес-авиации.Борт прилетел в Минск, несмотря на то, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Европейский Союз запретил все полеты над Беларусью.

Читатели Charter97.org высказали свои версии появления загадочного самолета в Минске:

«В санкциях есть исключения, если речь идет о спасении жизни. Значит в Минске кому-то реально потребовалась срочная медицинская помощь».

«За Лукой, нужна помощь, задыхается… памагите…»

«Лукаша удар хватил после санкций на самалетик?»

«Григорьевич со среды на людях не показывается, все мероприятия с его участием на четверг и пятницу отменены».

«Самозванцу инсульта желаю. Среднего, чтоб в клетку на коляске запирали. И процесс по телевизору полностью!»

«Ждет его и инсульт, и инфаркт, и близкая дорога - до Володарки».

«А немецкий в Москву пару недель назад прилетал - тоже неизвестно для кого или для чего его вызывали».

«Может сдох. Был бы неплохой праздник в эту субботу».

«Опа! Шпиц захромал?!»

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