«Лукашенко хватил удар, со среды на людях не показывается»6
- 25.03.2023, 9:52
- 13,526
Зачем в Минск прилетал загадочный самолет из Парижа.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Минске утром 24 марта приземлился таинственный бизнес-джет Falcon 900EX из Парижа.
Это санитарный самолет, который принадлежит Airlec Air Espace, старейшей французской компании бизнес-авиации.Борт прилетел в Минск, несмотря на то, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Европейский Союз запретил все полеты над Беларусью.
Читатели Charter97.org высказали свои версии появления загадочного самолета в Минске:
«В санкциях есть исключения, если речь идет о спасении жизни. Значит в Минске кому-то реально потребовалась срочная медицинская помощь».
«За Лукой, нужна помощь, задыхается… памагите…»
«Лукаша удар хватил после санкций на самалетик?»
«Григорьевич со среды на людях не показывается, все мероприятия с его участием на четверг и пятницу отменены».
«Самозванцу инсульта желаю. Среднего, чтоб в клетку на коляске запирали. И процесс по телевизору полностью!»
«Ждет его и инсульт, и инфаркт, и близкая дорога - до Володарки».
«А немецкий в Москву пару недель назад прилетал - тоже неизвестно для кого или для чего его вызывали».
«Может сдох. Был бы неплохой праздник в эту субботу».
«Опа! Шпиц захромал?!»