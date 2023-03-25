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Медведев призвал россиян воровать, чтобы нанести Западу «максимальный урон»

  • 25.03.2023, 14:16
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Медведев призвал россиян воровать, чтобы нанести Западу «максимальный урон»

Замглавы Совбеза РФ нацелился на иностранные фильмы и сериалы.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал россиян воровать западные фильмы и сериалы и «разбрасывать» их по интернету, чтобы «нанести максимальный урон» иностранным сервисам вроде Netflix. Об этом он заявил в интервью российским журналистам 24 марта.

Медведев заявил, что раньше он был сторонником легального потребления контента и старался не пользоваться торрентами для незаконного скачивания, но теперь его мнение поменялось.

«Если они ушли от нас, всякие «нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон! Чтобы они обанкротились!», — сказал Медведев.

Напомним, популярный стриминговый сервис с фильмами и сериалами Netflix прекратил работу в России весной 2022 года в связи с началом полномасштабного вторжения в Украину. А ведущие мировые кинокомпании отказались от показа своих фильмов в российских кинотеатрах.

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