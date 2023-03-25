Экс-спичрайтер Путина объявлен в розыск в РФ 1 25.03.2023, 15:59

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Ранее он был добавлен в список «иноагентов».

Российские силовики объявили в розыск бывшего спичрайтера президента РФ Владимира Путина. Его подозревают в уголовных преступлениях.

По информации издания Associated Press, Аббас Галлямов писал речи для Путина, когда он занимал пост премьер-министра РФ в 2008–2012 годах. Позже Галлямов стал политическим консультантом и аналитиком, которого часто цитировали российские и зарубежные СМИ. Последние годы он жил за границей.

Журналисты выяснили, что Галлямов числится в базе данных МВД. В его записи говорилось, что он разыскивается «по статье уголовного кодекса», но не указано по какой именно.

В прошлом месяце российское министерство юстиции добавило Галлямова в свой реестр иностранных агентов, что требует дополнительной проверки со стороны правительства.

В ведомстве заявили, что Галлямов «распространял материалы, созданные иностранными агентами, среди неограниченного круга лиц, высказывался против проведения спецоперации в Украине и участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставленных иностранными структурами».

В свою очередь Галлямов сообщил журналистам AP, что узнал о том, что находится в розыске, из СМИ. Никакие правоохранительные органы не выходили на связь, поэтому он не знает, какое обвинение ему предъявили в России.

«Я предполагаю, что формально это преступление по дискредитации армии. Его используют против всех, кто отказывается расширять кремлевский сценарий и пытается провести объективный и беспристрастный анализ происходящего», - отметил экс-спичрайтер Путина.

Галлямов назвал этот шаг против него частью «стратегии запугивания» российского правительства.

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