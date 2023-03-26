Александр Фридман: На Лукашенко поставлен жирный крест 4 26.03.2023, 8:14

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Новых проблем диктатору теперь не избежать.

Политолог Александр Фридман прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси:

— Для стран Запада ничего не меняется: там и не сомневались, что российское ядерное оружие рано или поздно появится в Беларуси. Если в Киеве и уповали на пусть и ограниченную, но самостоятельность Лукашенко, то самое позднее сегодня на этих надеждах можно поставить жирный крест. Согласившись на размещение российского ядерного оружия, правитель показывает, что в случае «необходимости» будут выполнены и все другие пожелания РФ.

В Варшаве, Риге и Вильнюсе иллюзий по поводу Лукашенко уже давно не питают. Там поставили знак равенства между Путиным и Лукашенко, а сейчас у Польши и стран Балтии появляется еще один аргумент в спорах об усилении санкционного давления на Минск. И новых санкций Беларуси теперь, по всей видимости, не избежать.

Но санкции лишь мелочь по сравнению с судьбой белорусов, попадающих теперь под «ядерный зонтик», которым распоряжается прижатый к стенке военный преступник из Кремля.

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