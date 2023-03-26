Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению 6 26.03.2023, 10:13

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Андрей Санников

Андрей Санников — о планах Путина и Лукашенко по размещению ядерного оружия в Беларуси.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-замминистра иностранных дел Беларуси, бывший главой делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению, Андрей Санников опубликовал заявление в связи с планами Путина и Лукашенко по размещению ядерного оружия в Беларуси.

Сайт Charter97.org публикует текст заявления:

Я, Андрей Санников, был главой делегации Беларуси по вопросам разоружения, в том числе ядерного, в период принятия Республикой Беларусь всех действующих обязательств по этим вопросам, заявляю о смертельной опасности для всего мира планов Путина-Лукашенко по размещению ядерного оружия на территории Беларуси.

Вопросы, касающиеся двух крупнейших арсеналов смертоносного ядерного оружия , СССР и США, были урегулированы в начале 90-х годов путем напряженных и сложных переговоров между делегациями Беларуси, Казахстана, России, Украины и США.

В результате достигнутых договоренностей, ратифицированных Верховным Советом Республики Беларусь и подписанных главой государства Станиславом Шушкевичем, Беларусь стала первым в мире государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием. Этот вклад Беларуси в укрепление международного мира и безопасности был высоко оценен международным сообществом.

Отказавшись от ядерного оружия, Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве безъядерного участника и в Конституции 1994 года поставила цель «сделать свою территорию безъядерной зоной».

Эти обязательства являются основными действующими обязательствами Республики Беларусь в отношении ядерного оружия. Они были приняты законным демократическим путем, в соответствии с нормами международного права и демократическими процедурами.

Изъятие «безъядерного положения» в результате незаконного и сфальсифицированного «референдума» 27 февраля 2022 года, было произведено вопреки всем нормам внутреннего и международного права.

Любые попытки изменить безъядерный статус республики Беларусь следует считать актом агрессии против независимого государства.

Заявления Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси с согласия Александра Лукашенко грубо попирают все нормы международного права и любые действия в этом направлении должны быть пресечены самым решительным образом.

Владимир Путин – это военный преступник, ордер на арест которого был выдан Международным уголовным судом. Александр Лукашенко, согласно Докладу Верховного комиссара ООН по правам человека, подозревается в преступлениях против человечности.

Два международных изгоя планируют разместить на территории Беларуси, у границ Европейского союза, ядерное оружие, угрожая тем самым не только мирным жителям Беларуси, но и всей Европы.

Эти преступные планы необходимо пресечь самым решительным образом, иначе Европа станет мишенью для ядерного удара российскими ракетами с территории Беларуси.

Все возможности остановить безумные планы Кремля и Лукашенко у международного сообщества имеются.

В срочном порядке должен быть созван Совет Безопасности ООН для рассмотрения угроз международной безопасности со стороны двух непредсказуемых диктаторов, Путина и Лукашенко.

Должны быть приняты срочные и жесткие решения на уровне Совета Безопасности ООН и НАТО для предотвращения ядерной войны, которая грозит уничтожением всего человечества.

Эти решения должны предусматривать объявление Беларуси зоной международной ответственности, гарантируемой миротворческими силами ООН, для предотвращения нарушения двумя международными преступниками режима нераспространения ядерного оружия.

Международное сообщество не имеет права ограничиться только выражениями обеспокоенности, когда маньяки грозят уничтожить человечество.

Время заботиться о международном мире не на словах, а на деле, во имя мира и безопасности.

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