Наталья Радина: Нельзя допустить снятия санкций с белорусского калия 2 26.03.2023, 10:21

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Наталья Радина

Диаспоры должны требовать усиления давления на режим Лукашенко.

На Лукишской площади в центре Вильнюса, вчера, 25 марта, собрались сотни белорусов под бело-красно-белыми флагами, чтобы отметить День Воли — 105-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Среди выступавших была главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Она обратила внимание на опасность ослабления санкций против белорусского режима:

— Необходимо усиливать международное давление на режим Лукашенко, необходимо требовать усиления экономических санкций против диктатуры. Вот это и есть работа для диаспор. Люди внутри страны не могут добиваться санкций, так как их за это ждет неминуемый арест. Диаспоры в странах Евросоюза и США обязаны проводить демонстрации и встречаться с западными политиками, требовать от них еще большего давления на режим Лукашенко.

Сейчас есть угроза, что будут сняты санкции с белорусского калия. Мы знаем, что режим Лукашенко лоббирует снятие ограничительных мер с этого основного сырья, идущего на экспорт. В этом кроется огромная опасность, поскольку режим в этом случае получит миллиарды евро, которые пойдут на репрессивный аппарат, на продолжение пыток политзаключенных в тюрьмах.

Много говорится о синхронизации санкций в отношении белорусского режима и российского. Синхронизация должна происходить как усиление санкций, а не их ослабление. Как мы знаем, Запад не ввел ограничения на российский калий. Если синхронизация будет состоять в том, что санкции снимут и с белорусского калия, то это будет означать однозначную поблажку для нелегитимного белорусского правителя. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого!

Наталья Радина

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