В Украине взбунтовались мобилизованные земляки Шойгу 3 26.03.2023, 14:28

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Тувинские новобранцы тайно переслали родным видео из «подвала» в Запорожской области.

Российских военных из Тувы бросило в подвал свое же командование. Их удерживает в плену собственное командование. Видео из плена «мобики» сумели тайно переслать родным.

Тувинских солдат удерживают в подвале на оккупированной территории Запорожской области. Они жалуются на ужасные условия, а также голод - сослуживцы отказываются их кормить. За что задержаны «мобики», не сообщается. Вероятно, они отказались выполнять приказ командования.

«Вот тут мы спим, так живем. Нас отсюда не отпускают… Говорили, что телефоны отберут, так и не отобрали. Поэтому тайком занесли. Сделайте что-нибудь! Примите меры» - умоляют пленники.

Примечательно, что Тува - это родина министра обороны РФ Сергея Шойгу. Однако судьба своих сородичей, очевидно, не интересует путинского министра.

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